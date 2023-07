Un animale agile e flessibile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un animale agile e flessibile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GATTO

Significato/Curiosità : Un animale agile e flessibile

Il gatto è un animale agile e flessibile noto per la sua grazia e agilità. Con un corpo snello e muscoloso, il gatto è in grado di compiere movimenti rapidi e precisi, sia a terra che nell'arrampicarsi sugli alberi. Grazie alle sue articolazioni elastiche e alla colonna vertebrale flessibile, può piegarsi, torcersi e allungarsi in modi sorprendenti, permettendogli di saltare, strisciare e contorcere il suo corpo per adattarsi a spazi ristretti o per afferrare prede in movimento. L'agilità e la flessibilità del gatto lo aiutano anche nella caccia, consentendogli di inseguire e catturare piccoli animali con grande destrezza.

Altre risposte alla domanda : Un animale agile e flessibile : animale; agile; flessibile; Favoloso animale che simboleggiava la castità; Irragionevole animale sco; Non mangia cibi di origine animale ; animale feroce; animale come la volpe e il lupo; Creò un fragile impero; Fiacco fragile ; agile come la meccanica newtoniana; Erano russi nella compagnia di Sergej Djagile v; Rendere più agile ; È flessibile nella spada; Rigorosa, inflessibile ; Ostinato, inflessibile ; flessibile , pieghevole; Preciso e inflessibile ;

Cerca altre Definizioni