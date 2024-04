La Soluzione ♚ Valorosissimi La definizione e la soluzione di 6 lettere: Valorosissimi. EROICI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Valorosissimi: L'Eroica è una manifestazione cicloturistica, nata da un'idea di Giancarlo Brocci ed altre persone, che si svolge dal 1997 in provincia di Siena. Ha la particolarità di rievocare il ciclismo di un tempo, con percorsi che si svolgono in buona parte su strade bianche con biciclette e abbigliamento d'epoca. Si tiene sempre la prima domenica di ottobre. La manifestazione è aperta a tutti coloro che partecipano con bici da corsa d’epoca che rispettino precisi criteri: telaio in acciaio; leve del cambio sul tubo obliquo del telaio; fili dei freni che escono dalle leve e transitano esternamente al manubrio; pedali con gabbietta; ruote con minimo ... Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: L'Eroica è una manifestazione cicloturistica, nata da un'idea di Giancarlo Brocci ed altre persone, che si svolge dal 1997 in provincia di Siena. Ha la particolarità di rievocare il ciclismo di un tempo, con percorsi che si svolgono in buona parte su strade bianche con biciclette e abbigliamento d'epoca. Si tiene sempre la prima domenica di ottobre. La manifestazione è aperta a tutti coloro che partecipano con bici da corsa d’epoca che rispettino precisi criteri: telaio in acciaio; leve del cambio sul tubo obliquo del telaio; fili dei freni che escono dalle leve e transitano esternamente al manubrio; pedali con gabbietta; ruote con minimo ... eroici m pl plurale di eroico Sillabazione e | ròi | ci Etimologia / Derivazione vedi eroico Sinonimi epici, mitici, favolosi, gloriosi, nobili, leggendari, coraggiosi, valorosi, intrepidi, straordinari, eccezionali Contrari vili, infami, ignobili, ignominiosi Altre Definizioni con eroici; valorosissimi; Valorosi al massimo; Lo sono gli atti del prode; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Valorosissimi

EROICI

