Più che valorosi

: Ha la particolarità di rievocare il ciclismo di un tempo, con percorsi che si svolgono in buona parte su strade bianche con biciclette e abbigliamento d'epoca. L'Eroica è una manifestazione cicloturistica, nata da un'idea di Giancarlo Brocci ed altre persone, che si svolge dal 1997 in provincia di Siena. Si tiene sempre la prima domenica di ottobre. La manifestazione è aperta a tutti coloro che partecipano con bici da corsa d’epoca che rispettino precisi criteri: telaio in acciaio; leve del cambio sul tubo obliquo del telaio; fili dei freni che escono dalle leve e transitano esternamente al manubrio; pedali con gabbietta; ruote con minimo 32 raggi e cerchi a profilo basso.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: eroici m pl . plurale di eroico. Sillabazione: e | ròi | ci . Etimologia / Derivazione: vedi eroico. Sinonimi: epici, mitici, favolosi, gloriosi, nobili, leggendari, coraggiosi, valorosi, intrepidi, straordinari, eccezionali. Contrari: vili, infami, ignobili, ignominiosi.