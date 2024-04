La Soluzione ♚ Una conduttura di gas La definizione e la soluzione di 11 lettere: Una conduttura di gas. METANODOTTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una conduttura di gas: Il gasdotto (o gasodotto) è una condotta utilizzata per il trasporto di gas (naturale o artificiale) dal luogo di produzione a quello di consumo. Fa parte del gasdotto anche il sistema di stazioni di pompaggio e di controllo associati alle tubazioni. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il gasdotto (o gasodotto) è una condotta utilizzata per il trasporto di gas (naturale o artificiale) dal luogo di produzione a quello di consumo. Fa parte del gasdotto anche il sistema di stazioni di pompaggio e di controllo associati alle tubazioni. metanodotto ( approfondimento) m sing (pl.: metanodotti) (tecnologia) (ingegneria) conduttura per il trasporto di metano Sillabazione me | ta | no | dót | to Pronuncia IPA: /metano'dotto/ Etimologia / Derivazione da metano e da -dotto (dal latino ductus cioè "condotto") Sinonimi gasdotto Altre Definizioni con metanodotto; conduttura; Un elemento della conduttura; Conduttura cilindrica; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Una conduttura di gas

METANODOTTO

M

E

T

A

N

O

D

O

T

T

O

Lae verificata di 11 lettere per risolvere 'Una conduttura di gas' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.