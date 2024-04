La Soluzione ♚ Conduttura cilindrica La definizione e la soluzione di 4 lettere: Conduttura cilindrica. TUBO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Conduttura cilindrica: Un tubo, dal punto di vista geometrico, è un solido cavo chiuso a sezione costante in forma e area. Un tubo può essere di origine naturale (ad esempio un tubo neurale) o artificiale. Dato che nella maggioranza dei casi ci si riferisce al tubo come manufatto, si descriveranno qui i tubi di fabbricazione umana. Un tubo il cui asse descriva una spirale è detto serpentino. Sostantivo Significato e Curiosità su: Un tubo, dal punto di vista geometrico, è un solido cavo chiuso a sezione costante in forma e area. Un tubo può essere di origine naturale (ad esempio un tubo neurale) o artificiale. Dato che nella maggioranza dei casi ci si riferisce al tubo come manufatto, si descriveranno qui i tubi di fabbricazione umana. Un tubo il cui asse descriva una spirale è detto serpentino. tubo ( approfondimento) m sing (pl.: tubi) (idraulica) (tecnologia) (ingegneria) elemento cilindrico o prismatico, cavo e di lunghezza variabile, che si usa per trasportare fluidi, per compiere costruzioni meccaniche e nella tecnica mineraria (fisica) (elettronica) dispositivo elettronico inserito come elemento attivo in un circuito, formato da elettrodi racchiusi in un involucro di vetro o di altro materiale (anatomia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (senso figurato) (popolare) niente Sillabazione tù | bo Pronuncia IPA: /'tubo/ Etimologia / Derivazione dal sostantivo latino tubus Sinonimi tubatura, dotto, condotto, conduttura, serpentina, sifone, canna, cannello, doccione, sonda, sondino

(per costruzioni) cilindro

cilindro (anatomia) canale, condotto, dotto Parole derivate tubista Da non confondere con tubino Proverbi e modi di dire non capire un tubo : non capire niente

: non capire niente non vedere un tubo : non vedere niente Altre Definizioni con tubo; conduttura; cilindrica; Vulcano delle Filippine che seminò distruzione nel 1991; Vulcano delle Filippine che seminò distruzione nel 1991; Una conduttura di gas; Conduttura di drenaggio; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Conduttura cilindrica

TUBO

T

U

B

O

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Conduttura cilindrica' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.