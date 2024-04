La Soluzione ♚ Sgorbio illeggibile La definizione e la soluzione di 12 lettere: Sgorbio illeggibile. SCARABOCCHIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Sgorbio illeggibile: Il ghirigoro, chiamato anche scarabocchio o sgorbio, è un tipo di schizzo fatto di solito mentre l'attenzione della persona è occupata a fare altro. Ghirigoro è infatti un termine aulico, ricercato, che indica un'intrecciatura bizzarra di linee fatta con uno strumento da disegno. In arte assume però un'accezione differente intendendo grovigli oppure intrecci lignei per esempio viticci, ecc. Ogni segno o lavoro più o meno con un giro è un ghirigoro. Mentre uno scarabocchio è una macchia d'inchiostro fatta scrivendo, che sembra uno scarabeo sulla carta. Gli scarabocchi o ghirigori sono disegni semplici che possono avere significati concreti ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Il ghirigoro, chiamato anche scarabocchio o sgorbio, è un tipo di schizzo fatto di solito mentre l'attenzione della persona è occupata a fare altro. Ghirigoro è infatti un termine aulico, ricercato, che indica un'intrecciatura bizzarra di linee fatta con uno strumento da disegno. In arte assume però un'accezione differente intendendo grovigli oppure intrecci lignei per esempio viticci, ecc. Ogni segno o lavoro più o meno con un giro è un ghirigoro. Mentre uno scarabocchio è una macchia d'inchiostro fatta scrivendo, che sembra uno scarabeo sulla carta. Gli scarabocchi o ghirigori sono disegni semplici che possono avere significati concreti ... scarabocchio m sing (pl.: scarabocchi) piccola macchia su una parola scritta a penna (per estensione) disegno o insieme di segni senza significato (per estensione) (senso figurato) persona minuta e dall'aspetto non troppo gradevole Voce verbale scarabocchio prima persona singolare dell'indicativo presente di scarabocchiare Sillabazione sca | ra | bòc | chio Pronuncia IPA: /skara'bkkjo/ Etimologia / Derivazione derivato da "scarabeo", in quanto uno scarabocchio rammentava la figura di quest'ultimo (fonte Treccani); probabilmente dal francese escarbot cioè "scarafaggio" (dizionario Garzanti) Sinonimi (di inchiostro) sgorbio, frego, macchia, sbavatura, segno

sgorbio, frego, macchia, sbavatura, segno (di parola) sgorbio

sgorbio segnaccio, cancellatura, arzigogolo, ghirigoro, macchia, pasticcio, schizzo, svolazzo

scrittura illeggibile, disegno informe, disegno mal riuscito, disegno mal fatto

(senso figurato) , (familiare) sgorbio, mostro, mostriciattolo, scherzo di natura Contrari disegno, pittura

scrittura chiara

(senso figurato) , (familiare) apollo, adone Alterati (diminutivo) scarabocchietto Parole derivate (disegno senza senso) scarabocchiare, scarabocchiatura, scarabocchiatore Altre Definizioni con scarabocchio; sgorbio; illeggibile; Una firma abbreviata e illeggibile; Cerca altre soluzioni cruciverba

