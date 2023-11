La definizione e la soluzione di: Serve a far sacchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IUTA

Significato/Curiosita : Serve a far sacchi

Scambi gassosi a livello polmonare) è affidata esclusivamente ai sacchi aeriferi ed è tanto più efficace quanto più il volo è veloce. i sacchi aeriferi si... La juta (scritto anche iuta, yuta o canapa di Calcutta per via della somiglianza alla canapa pur non avendone lo stesso odore) è una fibra tessile ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

