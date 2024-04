La Soluzione ♚ Scarpe con la mascherina La definizione e la soluzione di 10 lettere: Scarpe con la mascherina. FRANCESINE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Scarpe con la mascherina: La baguette (termine francese, pronunciato [ba'gt]; bacchetta in italiano), in italiano baghetta, francesino o pan francese, è un tipo di pane dalla forma allungata e dalla crosta croccante, originario della Francia. Aggettivo Significato e Curiosità su: La baguette (termine francese, pronunciato [ba'gt]; bacchetta in italiano), in italiano baghetta, francesino o pan francese, è un tipo di pane dalla forma allungata e dalla crosta croccante, originario della Francia. francese m sing (geografia) relativo alla Francia quel signore è francese Sostantivo francese ( approfondimento) m inv (linguistica) lingua romanza originaria della Francia del nord e oggi diffusa in diverse parti del mondo come prima o seconda lingua; è la lingua romanza lessicalmente più simile a quelle germaniche sanno parlare il francese materia di studio nelle scuole Abbiamo due ore di francese la settimana Sostantivo francese m sing (pl.: francesi) persona originaria della Francia il filosofo Buridano era francese Sillabazione fran | cé | se Pronuncia IPA: /fran'teze/ Etimologia / Derivazione dal francese antico franceis, françois Sinonimi transalpino

(letterario) franco, gallico Contrari cisalpino Parole derivate francesista, francesistica, franceseggiare, franceseria, francesina, francesismo, francesizzare, francesizzazione, francesume, francioso Iponimi alsaziano, bretone, corso, marsigliese, normanno, occitano, parigino, provenzale Iperonimi europeo Proverbi e modi di dire nasino alla francese Altre Definizioni con francesine; scarpe; mascherina; Si usa per pulirsi le scarpe; Recipiente per le scarpe; È comodo per infilare le scarpe; Comprende la mascherina;

La risposta a Scarpe con la mascherina

FRANCESINE

