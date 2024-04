La definizione e la soluzione di 6 lettere: Rotolo di pellicola. BOBINA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La bobina di Tesla è un trasformatore risonante ad alta tensione inventato da Nikola Tesla. È in grado di generare fulmini del tutto simili a quelli di origine atmosferica, anche se di entità ridotta. È un tipo di trasformatore con nucleo ad aria (talvolta ad olio) che consiste in due o anche tre circuiti elettrici accoppiati in risonanza. Tesla sperimentò una grande varietà di bobine e configurazioni. Le usò per condurre innovativi esperimenti sulla luce elettrica, fluorescenza, raggi X, fenomeni di corrente alternata ad alta frequenza, elettroterapia, trasmissione di segnali elettrici e di energia elettrica senza fili. Gli schemi dei ...

bobina ( approfondimento) f sing (pl.: bobine)

(tessile) articolo destinato alla roccatura dei filati (per estensione) rotolo cilindrico, manicotto su cui viene avvolto qualcosa (elettrotecnica) conduttore avvolto in forma di spirale o di altra forma per realizzare un'induttanza (tipografia) rocchetto cilindrico di carta da stampa per rotative

Voce verbale

bobina

terza persona singolare dell'indicativo presente di bobinare seconda persona singolare dell'imperativo di bobinare

Sillabazione

bo | bì | na

Pronuncia

IPA: /bo'bina/

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) dal francese bobine ossia "rocchetto"

ossia "rocchetto" (voce verbale) vedi bobinare

Sinonimi

spolina, spoletta spola

