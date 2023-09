Lo è ogni elemento della retina che riceve stimoli luminosi e li trasmette alle vie ottiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è ogni elemento della retina che riceve stimoli luminosi e li trasmette alle vie ottiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : FOTORECETTORE

Significato/Curiosita : Lo e ogni elemento della retina che riceve stimoli luminosi e li trasmette alle vie ottiche

Crepuscolare) e della profondità. inoltre per ogni retina è possibile distinguere due parti: una emiretina nasale (ovvero la metà retina di un occhio prospiciente... 3) terminazione sinaptica: permette la trasmissione dei segnali dal fotorecettore alle cellule bipolari mediante sinapsi ossia per trasmissione biochimica... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

