La definizione e la soluzione di 6 lettere: Può formarlo un nastro. FIOCCO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Hime-chan no ribbon - Un fiocco per sognare, un fiocco per cambiare ( lett. "Il fiocco della piccola Hime") è un manga shojo scritto e disegnato da Megumi Mizusawa, pubblicato in Giappone sulla rivista Ribon di Shueisha dall'agosto 1990 al gennaio 1994. In Italia è stato pubblicato, in seguito alla serie animata, da Planet Manga tra il novembre 2011 e l'aprile 2012. Dal manga è stato tratto un anime di 61 episodi, prodotto da Gallop e andato in onda in Giappone su TV Tokyo tra l'ottobre 1992 e il dicembre 1993; in Italia è stato trasmesso, con il titolo Un fiocco per sognare, un fiocco per cambiare, su Canale 5 dal luglio al ...

fiocco ms ing (pl.: fiocchi)

(tessile) ornamento costituito di un pezzo di stoffa intrecciata, che può essere utilizzato per chiudere dei pacchi o come ornamento per fiori e simili agglomerato di cristalli di neve (marina) vela triangolare posta a prua taglio di carne bovina del quarto anteriore che segue la punta del petto

Sillabazione

fiòc | co

Pronuncia

IPA: /'fjkko/

Etimologia / Derivazione

(ornamento, cristallo) dal latino floccus, fiocco di lana (vela) dall'olandese fok

Sinonimi

batuffolo, bioccolo

(di neve) falda

falda annodatura; cappio, gala. nastro annodato, nastro, nodo

(zoologia) nappa della coda

Parole derivate

controfiocco, infioccare, sfioccare, sfioccamento

Alterati

(diminutivo) fiocchetto

Proverbi e modi di dire