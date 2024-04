La definizione e la soluzione di 11 lettere: Il pregio che manca alle imitazioni. ORIGINALITÀ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

originalità ( citazioni) f inv

proprietà di chi è originale (gergale) caratteristica di chi o cosa è diverso dalla normalità (senso figurato) vitalità espressa nel linguaggio, nelle idee, nelle relazioni sociali (per estensione) attribuito ad opere, oggetti, arte in genere, prodotti di consumo, costruzioni straordinariamente nuovi, specificamente frutto di genio creativo

Sillabazione

o | ri | gi | na | li | tà

Pronuncia

IPA: /oridinali'ta/

Etimologia / Derivazione

derivazione di originale

Citazione

Sinonimi

novità, singolarità, atipicità, peculiarità, audacia, arditezza

( per estensione ) stranezza, stravaganza, eccentricità, bizzarria

stranezza, stravaganza, eccentricità, bizzarria (di opera artistica) creatività, estro, ingegnosità, autenticità

creatività, estro, ingegnosità, autenticità (di prodotto) genuinità

Contrari

convenzionalità, impersonalità

( per estensione ) normalità, ragionevolezza, assennatezza

normalità, ragionevolezza, assennatezza abitudine

Termini correlati