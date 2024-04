La definizione e la soluzione di 5 lettere: Un popolo del Kenya. MASAI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: I Masai (o Maasai) sono un popolo nilotico che vive sugli altopiani intorno al confine fra Kenya e Tanzania. Considerati spesso nomadi o semi-nomadi, sono in realtà tradizionalmente allevatori transumanti e oggi spesso addirittura stanziali (soprattutto in Kenya). La transizione a uno stile di vita stanziale si accompagna a quella dall'allevamento all'agricoltura come fonte primaria di sostentamento; questa trasformazione è evidente nei clan masai kenioti come Kaputiei, Matapato e Kikunyuki e in Tanzania presso gli Arusha. I masai parlano il "maa", da cui il nome dell'etnia che è da loro pronunciato maasai. La lingua appartiene al gruppo ...

acqua ( approfondimento) f sing (pl.: acque)

(biologia) (geologia) (chimica) (fisica) liquido trasparente, generalmente incolore, inodore e insapore, fondamentale per la vita; in natura è presente sotto forma di soluzione della sostanza pura con sali minerali e altre sostanze in maggiore o minore quantità, che ne determinano le caratteristiche fisiche sensibili e in particolare il colore, l'odore e il sapore

(chimica inorganica) sostanza formata da molecole composte di due atomi di idrogeno e un atomo di ossigeno, presente in natura allo stato liquido, solido (confronta con ghiaccio) e gassoso (confronta con vapore) (filosofia) uno dei quattro elementi fondamentali della filosofia antica, dell'alchimia e dell'astrologia (confronta con Acqua) Talete è il filosofo che riteneva che l'acqua fosse il principio della vita e del cosmo

Cancro, Scorpione e Pesci sono i segni d'acqua (estensione) pioggia abbiam preso tanta acqua

acqua piovana: raccolta in un luogo apposito (senso figurato) soprattutto in espressioni negative, cosa comune la classe non è acqua

il sangue non è acqua liquido composto principalmente da acqua presente in natura in alcuni vegetali e ricco di nutrienti (cosmesi) (chimica) (farmacologia) liquido profumato acqua di colonia

l' acqua di Roma

le acque del Veneto (sport) nel canottaggio è la corsia di gara la nostra squadra gareggia in acqua 4

numero d'acqua: il numero che identifica la corsia nei giochi infantili, indica la lontananza a un oggetto cercato e precedentemente nascosto (in contrapposizione a fuoco, che ne indica la vicinanza) per gli usi al plurale vedi acque

Sillabazione

àc | qua

Pronuncia

IPA: /'akkwa/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dal latino aqua, stesso significato, con raddoppiamento della "c"

Sinonimi

(acqua dolce) acquitrino, canale, cascata, fiume, fonte, lago, palude, polla, pozza, rivo, ruscello, sorgente, stagno, torrente, allagamento, inondazione

acquitrino, canale, cascata, fiume, fonte, lago, palude, polla, pozza, rivo, ruscello, sorgente, stagno, torrente, allagamento, inondazione (dal cielo) acquazzone, diluvio, pioggia,precipitazione, temporale, rovescio

acquazzone, diluvio, pioggia,precipitazione, temporale, rovescio (acqua salata) cavallone, flutto, mare, maroso, oceano, onda, ondata

cavallone, flutto, mare, maroso, oceano, onda, ondata (di cottura) bollitura, brodo, decotto, infuso, tisana

bollitura, brodo, decotto, infuso, tisana (di rifiuto) scarico, sciacquatura, scolo

scarico, sciacquatura, scolo (religione) acquasanta

acquasanta (di umori) linfa, secrezione, succo, sudore

linfa, secrezione, succo, sudore ( per estensione ) liquido

liquido (in estensione) distesa, specchio, superficie

umore

( familiare ) orina, pipì

orina, pipì limpidezza, luminosità, trasparenza, lucentezza, riflesso

Parole derivate

acqua-aria, acquacedrata, acquaciclo, acquacoltore, acquacotta, acquaforte, acquafortista, acquafragio, acquafreddese, acquagenico, acquagym, acquaio, acquaiolo, acquamanile, acquamarina, acquametria, acquanauta, acquapendente, acquaplanista, acquaplano, acquaragia, acquare, acquarello, acquario, acquariofilia, acquariofilo, acquariologia, acquasanta, acquasantiera, acquascivolo, acquascooter, acquastrino, acquata, acqua-terra, acquaticità, acquatico, acquatile, acquatinta, acquavite, acquazzone, acquedotto, acquemoto, acqueo, acquicolo, acquicoltura, acquidoso, acquitrino, acquosità, acquoso, annacquare, innacquare, scaldacqua, scaldaacqua, sciacquare

Varianti

(antico) aqua, aigua

Alterati

( diminutivo ) acquerella, acquetta

acquerella, acquetta (peggiorativo) acquaccia

Proverbi e modi di dire