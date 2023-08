Passare da un interesse all altro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passare da un interesse all altro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SPAZIARE

Significato/Curiosita : Passare da un interesse all altro

In senso più moderno, è un grande esempio di solidarietà umana e di carità cristiana, nel segno del volontariato. con il passare dei secoli è divenuto uno... Produrre numerosi assist. pur non essendo fisicamente molto prestante sa spaziare bene nell'area di rigore avversaria. nel suo periodo all'eintracht è stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Passare da un interesse all altro : passare; interesse; altro; Oltrepassare il punteggio massimo stabilito come in alcuni giochi; passare ad altra religione; passare dal dire al fare; passare da una parte all altra; Si prendono per passare ; Sottrae dalle necropoli oggetti di interesse archeologico; Incolore privo di rilievo e di interesse ; Adulare per interesse ; Si concede con interesse ; Quota d interesse ; Un altro nome del carrello elevatore; Tutt altro che nuovi; Tutt altro che tozze; altro nome della piastrina l elemento del sangue; Dirige con un altro la rivista;

Cerca altre Definizioni