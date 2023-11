La definizione e la soluzione di: Il numero dei peccati capitali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SETTE

Significato/Curiosita : Il numero dei peccati capitali

Regia di bruno mattei, claudio fragasso i sette peccati, regia di ladislao kish i sette peccati capitali (1919), regia di edoardo bencivenga, gustavo serena... 7 (sette, indoeuropeo *sept; cf. latino septem, greco pt, sanscrito saptà, gotico sibun, armeno ewt'n) è il numero naturale dopo il 6 e prima ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

