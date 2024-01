La Soluzione ♚ Non permette di parlare

Non permette di parlare: Sdegnosa frase: di loro, che nessuna traccia hanno lasciato nel mondo, non vale neppure la pena parlare. il verso riprende il tesoretto di brunetto latini... Curiosità su: Sdegnosa frase: di loro, che nessuna traccia hanno lasciato nel mondo, non vale neppure la pena parlare. il verso riprende il tesoretto di brunetto latini... La mordacchia, detta anche bavaglio di ferro, briglia dei muti o briglia della comare (en. Scold's bridle), era uno strumento di tortura rinascimentale da applicarsi alla bocca del condannato. Italiano Sostantivo bavaglio m sing (pl.: bavagli) Fazzoletto o cencio che si lega attorno alla bocca di una persona per impedirle di parlare o gridare. Sillabazione ba | và | glio Pronuncia IPA: /ba'vao/ Etimologia / Derivazione deriva da bava Sinonimi fazzoletto, fascia Parole derivate imbavagliare Proverbi e modi di dire mettere il bavaglio: far zittire

