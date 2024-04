La Soluzione ♚ Il Luchino famoso regista La definizione e la soluzione di 8 lettere: Il Luchino famoso regista. VISCONTI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il luchino famoso regista: Il Casato dei Visconti è una delle più antiche e illustri famiglie nobili italiane, attestata sin dalla fine del X secolo nel territorio dell'Italia settentrionale, dove venne infeudato l'omonimo Ducato Visconteo con capitale Milano. I Visconti furono signori di Milano dal 1277 al 1395, anno in cui il sovrano del Sacro Romano Impero Venceslao di Lussemburgo conferì a Gian Galeazzo Visconti il titolo di Duca di Milano, nonché vicario imperiale. Il ramo principale dei Visconti dominò la scena politica dell'Italia settentrionale fino al 1447, alla morte senza eredi legittimi di Filippo Maria Visconti; ad essi subentrarono gli Sforza, per il ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Il Casato dei Visconti è una delle più antiche e illustri famiglie nobili italiane, attestata sin dalla fine del X secolo nel territorio dell'Italia settentrionale, dove venne infeudato l'omonimo Ducato Visconteo con capitale Milano. I Visconti furono signori di Milano dal 1277 al 1395, anno in cui il sovrano del Sacro Romano Impero Venceslao di Lussemburgo conferì a Gian Galeazzo Visconti il titolo di Duca di Milano, nonché vicario imperiale. Il ramo principale dei Visconti dominò la scena politica dell'Italia settentrionale fino al 1447, alla morte senza eredi legittimi di Filippo Maria Visconti; ad essi subentrarono gli Sforza, per il ... viscontino m sing diminutivo di visconte figlio di un visconte Sillabazione vi | scon | tì | no Etimologia / Derivazione derivato da visconte Altre Definizioni con visconti; luchino; famoso; regista; Diresse Morte a Venezia; Un film di Luchino Visconti; Il famoso umanista di Rotterdam; Il Ponzio più famoso; Il Guardiola famoso allenatore; Pedro regista spagnolo; Il regista de Le iene; Il regista di Oppenheimer; Cerca altre soluzioni cruciverba

VISCONTI

V

I

S

C

O

N

T

I

