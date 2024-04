La Soluzione ♚ Licenzioso o ripugnante La definizione e la soluzione di 6 lettere: Licenzioso o ripugnante. OSCENO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Licenzioso o ripugnante: Aggettivo Significato e Curiosità su osceno m sing (sessualità) (diritto) che, secondo il comune sentimento, offende il pudore con parole, azioni o immagini che riguardano le pulsioni di base mi fece una proposta oscena atti osceni: reato del diritto italiano, volontariamente o meno, è qualsiasi manifestazione di concupiscenza, sensualità, inverecondia sessuale, tutto quanto possa appunto causare disgusto e repulsione "offendendo il pudore" e trasgredendo "le normali regole della morale" mostrando il membro maschile, tra gli atti osceni rientra il caso di chi urina in luogo pubblico (per estensione) ripugnante per la sua bruttezza è una quadro veramente osceno ! (araldica) immaschito Sillabazione o | scè | no Pronuncia IPA: /o'no/ Etimologia / Derivazione dal latino obscenus o obscaenus, di etimo incerto: ossia "di cattivo augurio", da cui i significati di "laido d’aspetto, osceno" Sinonimi sconcio, indecente, scostumato, scandaloso, volgare, scurrile, spinto, spudorato, sporco, sboccato, triviale, depravato, turpe, vergognoso, volgare, lascivo, licenzioso, pornografico, sconcio, impudico

( per estensione ) bruttissimo, schifoso, urtante, orribile, orripilante, ripugnante, immondo

bruttissimo, schifoso, urtante, orribile, orripilante, ripugnante, immondo lubrico

(senso figurato) deforme, orrendo Contrari castigato, casto, decente, decoroso, morigerato, onesto, pudico, puro, attraente, bellissimo, meraviglioso, piacevole, splendido

pulito

(per estensione) splendido, magnifico Parole derivate oscenamente, oscenità Termini correlati cinedologia

maniaco, depravato

