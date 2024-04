La Soluzione ♚ Un essere ripugnante

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Un essere ripugnante. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MOSTRO

Curiosità su Un essere ripugnante: Vedevano l'ora di liberarsi di un essere ripugnante di una specie differente da loro, perché l'idea di "una favola vera" come un topo adottato da una famiglia... Un mostro è un essere vivente, reale o immaginario, con caratteristiche diverse dalla norma e, in quanto tale, generatore di stupore e paura.

