La definizione e la soluzione di 7 lettere: L ingresso di una cattedrale. PORTALE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Espressione

Significato e Curiosità su: Portale – porta monumentale di un edificio Portale – sito web sviluppato per permettere l'accesso a risorse in rete in ambito determinato Portale – dispositivo immaginario che funge da via di passaggio fra due siti fra loro distanti nello spazio e/o nel tempo, nella narrativa fantastica/fantascientifica

portale

porta alcune cose o persone nominate in precedenza Aiutami con queste borse pesanti: portale tu in auto porta a lei, Vai dalla maestra Allora portale il registro

Aggettivo

portale m e f sing (pl.: portali)

(biologia) (anatomia) (fisiologia) (medicina) che concerne la vena porta

Sostantivo

portale ( approfondimento) m sing (pl.: portali)

(architettura) porta principale e maestosa di chiese o di case signorili, ornata disculture, bassorilievi e fregi (informatica) sito web che costituisce un punto di partenza, una porta di ingresso ad un gruppo consistente di risorse e criteri di navigazione di Internet o di una Intranet (letteratura) (cinematografia) in alcune opere di fantascienza e fantasy, dispositivo immaginario che permette a chi ne fa uso di spostarsi in dimensioni alternative al mondo fisico

Sillabazione

(espressione) pòr | ta | le

(sostantivo e aggettivo) por | tà | le

Pronuncia

(espressione) IPA: /'portale/

IPA: (sostantivo e aggettivo) IPA: /por'tale/

Etimologia / Derivazione

(porta alcune cose) composizione della voce verbale "porta", imperativo presente, seconda persona singolare di "portare", e del pronome personale clitico "le", terza persona maschile plurale, in funzione di complemento oggetto

composizione della voce verbale "porta", imperativo presente, seconda persona singolare di "portare", e del pronome personale clitico "le", terza persona maschile plurale, in funzione di complemento oggetto (porta a quella persona) composizione della voce verbale "porta", imperativo presente, seconda persona singolare di "portare", e del pronome personale clitico "le", terza persona femminile singolare, in funzione di complemento di termine

composizione della voce verbale "porta", imperativo presente, seconda persona singolare di "portare", e del pronome personale clitico "le", terza persona femminile singolare, in funzione di complemento di termine (sostantivo) derivato di porta

Sinonimi

(di chiesa, palazzo) porta principale, portone

porta principale, portone (informatica) sito

Termini correlati

(espressione) portaci, portagli, portala, portali, portalo, portami, portane, portati

Proverbi e modi di dire