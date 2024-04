La Soluzione ♚ Ingiallisce con il tempo La definizione e la soluzione di 6 lettere: Ingiallisce con il tempo. AVORIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ingiallisce con il tempo: L'avorio è un materiale che si ricava dalle zanne degli elefanti e che veniva lavorato per farne oggetti di vario uso quali gioielli, suppellettili e oggettistica per la casa. Sostantivo Significato e Curiosità su: L'avorio è un materiale che si ricava dalle zanne degli elefanti e che veniva lavorato per farne oggetti di vario uso quali gioielli, suppellettili e oggettistica per la casa. avorio ( approfondimento) m sing (pl.: avori) (zoologia) zanna di elefante, ippopotamo od altro pachiderma estratta dalla mascella per essere lavorata in oggettistica varia e oreficeria con tecniche di intaglio e traforo. E' un materiale abbastanza tenero ed il più prezioso è quello di ippopotamo avorio vegetale é quello fornito dal seme di alcune palme ed ha impiego industriale nella fabbricazione di bottoni avorio artificiale é quello ottenuto con polvere di ossa o nitrocellulosa avorio fossile è la zanna di mammuth (colore) (fisica) colore RAL – codice RAL: RAL 1014 nero d'avorio il colore nero più intenso Sillabazione a | vò | rio Pronuncia IPA: /a'vrjo/ Etimologia / Derivazione dal latino eboreus Altre Definizioni con avorio; ingiallisce; tempo; Febbrile attività; Ricopriva i tasti del pianoforte; Una patologia che ingiallisce; Punti fissi nel corso del tempo; Rivedersi dopo tanto tempo; Cosa del tempo passato; Cerca altre soluzioni cruciverba

