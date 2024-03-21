Febbrile attività

SOLUZIONE: LAVORIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Febbrile attività" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Febbrile attività". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Lavorio? Il termine si riferisce a uno stato di agitazione o di movimento intenso, spesso associato a una grande energia o sforzo. È un segno di attività elevata che può manifestarsi in varie situazioni di fatica o di eccitazione. Questo stato si caratterizza per un movimento rapido e continuo, riflettendo un coinvolgimento attivo e spesso temporaneo. Rappresenta l'energia messa in atto durante momenti di grande impegno o nervosismo.

La soluzione associata alla definizione "Febbrile attività" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Febbrile attività" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Lavorio:

L Livorno A Ancona V Venezia O Otranto R Roma I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Febbrile attività" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

