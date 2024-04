La Soluzione ♚ Si impegnano in velocità La definizione e la soluzione di 9 lettere: Si impegnano in velocità. CORRIDORI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si impegnano in velocita: Le Tour de France (detto anche il Tour o la Grande Boucle) è la maggiore corsa a tappe maschile di ciclismo su strada professionistico, che si svolge annualmente lungo le strade francesi. Ideato da Henri Desgrange, è il più importante dei tre Grandi Giri e da molti considerato l'evento ciclistico più importante dell'anno, nonché uno tra i più importanti avvenimenti sportivi al mondo, parte del calendario professionistico UCI World Tour. A partire dal 1903 la corsa si è svolta ogni anno (risultando il più antico grande Giro), ad eccezione dei periodi della prima e della seconda guerra mondiale, durante il mese di luglio, nell'arco di circa ... Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Le Tour de France (detto anche il Tour o la Grande Boucle) è la maggiore corsa a tappe maschile di ciclismo su strada professionistico, che si svolge annualmente lungo le strade francesi. Ideato da Henri Desgrange, è il più importante dei tre Grandi Giri e da molti considerato l'evento ciclistico più importante dell'anno, nonché uno tra i più importanti avvenimenti sportivi al mondo, parte del calendario professionistico UCI World Tour. A partire dal 1903 la corsa si è svolta ogni anno (risultando il più antico grande Giro), ad eccezione dei periodi della prima e della seconda guerra mondiale, durante il mese di luglio, nell'arco di circa ... corridori m pl (sport) plurale di corridore Sillabazione cor | ri | dó | ri Etimologia / Derivazione vedi corridore Sinonimi podisti, ciclisti, motociclisti, automobilisti, atleti, sportivi Altre Definizioni con corridori; impegnano; velocità; Gli attaccanti del calcio storico fiorentino; Impegnano gravosamente; Impegnano molto i bambini; Sistema di controllo della velocità in autostrada; Una scena proiettata a velocità ridotta; Alcuni sono ad alta velocità; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Si impegnano in velocità

CORRIDORI

C

O

R

R

I

D

O

R

I

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Si impegnano in velocità' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.