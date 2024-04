La Soluzione ♚ Grava sul portafoglio La definizione e la soluzione di 5 lettere: Grava sul portafoglio. SPESA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Grava sul portafoglio: La spesa pubblica (G), in economia, indica il complesso di denaro di provenienza pubblica che viene utilizzato dallo Stato in beni pubblici e/o servizi pubblici finalizzati al perseguimento di fini pubblici, indipendentemente dalla natura (pubblica o privata) dell'obbligazione che ne è titolo. Si tratta dunque delle uscite da parte dello Stato e dunque una voce di passività all'interno del bilancio dello Stato, la cui copertura, è necessariamente affidata all'imposizione fiscale sui cittadini contribuenti o al debito pubblico. In caso contrario, ovvero ricorrendo al signoraggio, le ripercussioni sono di tipo inflattivo o svalutativo, a ... Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: La spesa pubblica (G), in economia, indica il complesso di denaro di provenienza pubblica che viene utilizzato dallo Stato in beni pubblici e/o servizi pubblici finalizzati al perseguimento di fini pubblici, indipendentemente dalla natura (pubblica o privata) dell'obbligazione che ne è titolo. Si tratta dunque delle uscite da parte dello Stato e dunque una voce di passività all'interno del bilancio dello Stato, la cui copertura, è necessariamente affidata all'imposizione fiscale sui cittadini contribuenti o al debito pubblico. In caso contrario, ovvero ricorrendo al signoraggio, le ripercussioni sono di tipo inflattivo o svalutativo, a ... spesa f sing femminile singolare di speso Sostantivo spesa ( approfondimento) f sing (pl.: spese) (economia) (commercio) (finanza) pagamento, esborso di denaro a fronte dell'acquisto di un bene o di un servizio la spesa da sostenere per l'ampliamento della casa era ingente (per estensione) insieme di generi di prima necessità che siano acquistati in un supermercato o in luogo simile la madre andò a far la spesa al supermarket Voce verbale spesa participio passato femminile singolare di spendere terza persona singolare dell' indicativo presente di spesare seconda persona singolare dell'imperativo presente di spesare Sillabazione spé | sa Pronuncia IPA: /'speza/ Etimologia / Derivazione (aggettivo) vedi speso

vedi speso (sostantivo) da speso, da spendere

da speso, da spendere (voce verbale) participio passato da spendere, da forma indicativa da spesare Citazione Sinonimi (aggettivo) prodigata, largheggiata, gettata, sparsa, effusa

prodigata, largheggiata, gettata, sparsa, effusa dissipata, sprecata, sperperata, scialacquata, sciupata

(sostantivo) denaro speso, importo, somma, costo, prezzo, quota, versamento, rata, canone, parcella, onorario, pagamento, esborso, uscita;compera, acquisto, shopping Contrari (aggettivo) risparmiata, economizzata, lesinata

denaro speso, importo, somma, costo, prezzo, quota, versamento, rata, canone, parcella, onorario, pagamento, esborso, uscita;compera, acquisto, shopping Contrari (aggettivo) risparmiata, economizzata, lesinata

risparmiata, economizzata, lesinata (sostantivo) vendita, smercio, utile, guadagno, ricavo, profitto, entrata, introito Altre Definizioni con spesa; grava; portafoglio; Si sostiene sborsando; Non dovrebbe superare il guadagno; Carico che grava sul basto; Grava su alcuni immobili; La credit nel portafoglio; Uscito dal portafoglio; Si promette a chi ritrova e restituisce il portafoglio;

