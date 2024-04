La definizione e la soluzione di 17 lettere: Foto 4Una gita a 4781 Campobasso|. MONUMENTO AI CADUTI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Voce verbale

Significato e Curiosità su: Il monumento ai caduti (in francese monument aux morts; in tedesco Kriegerdenkmal o Gefallenendenkmal; in inglese war memorial) è un'opera architettonica e spesso scultorea eretta in molte nazioni, specie presso le singole comunità locali, per commemorare i soldati e tutti i militari morti in guerra, soprattutto nei grandi conflitti come le due guerre mondiali. Reca in genere l'iscrizione dei nomi dei soldati caduti in battaglia. La distinzione dal concetto di memoriale di guerra (traduzione letterale dell'inglese war memorial) passa per la considerazione delle differenze culturali che la memoria della guerra e dei caduti presenta nelle ...

commemorate

seconda persona singolare dell'indicativo presente di commemorare seconda persona singolare dell'imperativo di commemorare participio passato femminile plurale di commemorare

Sillabazione

com | me | mo | rà | te

Etimologia / Derivazione

vedi commemorare

Inglese

Verbo

Transitivo

commemorate (vai alla coniugazione) ( 3ª persona sing. presente commemorates, participio presente commemorating, passato semplice e participio passato commemorated)

commemorare, celebrare la memoria di qualcuno o qualcosa this monument commemorates the fallen of the war - questo monumento commemora i caduti della guerra

Pronuncia

IPA: /k'memret/

Etimologia / Derivazione

dal latino commemoro

Sinonimi

memorialize

Termini correlati

commemorative, commemoration, memorial

Latino

Voce verbale

commemorate

seconda persona plurale dell'imperativo presente attivo di commemoro vocativo maschile singolare del participio perfetto (commemoratus) di commemoro

Pronuncia

(pronuncia classica) IPA: /kom.me.mo.ra.te/

Etimologia / Derivazione

vedi commemoratus, commemoro