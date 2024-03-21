Foto 2 Una gita a 4800 Lecce |

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Foto 2 Una gita a 4800 Lecce |' è 'Monumento Ai Caduti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Foto 2 Una gita a 4800 Lecce |". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Monumento Ai Caduti? Un monumento dedicato ai caduti è un'opera commemorativa che ricorda coloro che hanno perso la vita in guerra o in eventi tragici. Spesso si trova in luoghi pubblici come piazze o cimiteri, e rappresenta simboli di patriottismo e memoria storica. In una gita a Lecce, visitare un monumento ai caduti permette di riflettere sul valore della pace e sul sacrificio di generazioni passate.

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Foto 2 Una gita a 4800 Lecce |" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

