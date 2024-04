La definizione e la soluzione di 7 lettere: Eterno inesauribile. PERENNE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: In botanica, pianta perenne è una pianta che vive più di due anni, a differenza delle annuali e delle biennali. In questo tipo di specie la parte aerea dell'organismo vegetale nella stagione fredda può anche morire, ma la radice o altri organi sotterranei sono in grado in primavera di dare origine nuovamente a tali porzioni della pianta.

perenne m e f sing (pl.: perenni)

che dura da sempre e durerà per sempre (per estensione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (botanica) di pianta, che vive più di due anni

Sillabazione

pe | rèn | ne

Pronuncia

IPA: /pe'rnne/

Etimologia / Derivazione

dal latino per cioè "durante" e annus ossia "anno"

Sinonimi

continuo, continuativo, duraturo, durevole, costante, ininterrotto, incessante, definitivo, permanente, indistruttibile, illimitato, inesauribile , inestinguibile, infinito, immortale, perpetuo, saldo, incrollabile, indelebile, eterno, incancellabile

(letterario) imperituro, sempiterno

Contrari

caduco, effimero, fugace, transitorio, saltuario, discontinuo, intermittente, momentaneo, provvisorio, precario, mortale, passeggero, temporaneo

