Lo si erige per le autorità La definizione e la soluzione di 5 lettere: Lo si erige per le autorità. PALCO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo si erige per le autorita: Palco – abbreviazione di palcoscenico, piattaforma per esibizioni Palco o palchetto – un tipo di posto per gli spettatori a teatro Palco – simbolo dell'araldica Palco – pay per view italiana Palco – comune del Kansas Palco – insieme delle corna di un cervide Il palco – dipinto di Pierre-Auguste Renoir Sostantivo Significato e Curiosità su: palco ( approfondimento) m sing (pl.: palchi) (teatro) piano di legno sovrastante la platea dove si recita (araldica) crescite nelle corna dei cervi, e piani nelle torri e negli edifici (architettura) struttura di legno che copre superiormente un ambiente qualsiasi, e che serve a sostenere il pavimento dell'ambiente sovrastante (nelle barche da canottaggio) ponte di comando Sillabazione pàl | co Pronuncia IPA: /'palko/ Etimologia / Derivazione dal longobardo balk cioè "trave"; cfr. tedesco Balk. Sinonimi tavolato, soffitto, soppalco, piano di tavole, ripiano, scaffale, scansia

tribuna, podio

assito, impalcatura, piattaforma, tavolato, ponteggio

(in teatro) palchetto, palcoscenico, scena, barcaccia, quinta, ribalta

