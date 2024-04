La Soluzione ♚ Il don Gesualdo di Verga La definizione e la soluzione di 6 lettere: Il don Gesualdo di Verga. MASTRO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il don gesualdo di verga: Giovanni Battista Bugatti, detto Mastro Titta (Senigallia, 6 marzo 1779 – Roma, 18 giugno 1869), è stato un boia italiano dello Stato Pontificio, noto anche in romanesco come "er boja de Roma". Sostantivo Significato e Curiosità su: Giovanni Battista Bugatti, detto Mastro Titta (Senigallia, 6 marzo 1779 – Roma, 18 giugno 1869), è stato un boia italiano dello Stato Pontificio, noto anche in romanesco come "er boja de Roma". mastro ( approfondimento) m sing sinonimo di maestro (diritto) (economia) (commercio) (finanza) annotazione di conti di un'azienda una brava segretaria si occupa del mastro con celere sollecitudine Sillabazione mà | stro Pronuncia Etimologia / Derivazione Dal latino magister Parole derivate capomastro Altre Definizioni con mastro; gesualdo; verga; don Gesualdo romanzo di Verga; -don Gesualdo romanzo di Verga; Da un pezzo di legno ricavò un figlio; Il paese dei Malavoglia di Verga; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Il don Gesualdo di Verga

MASTRO

M

A

S

T

R

O

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Il don Gesualdo di Verga' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.