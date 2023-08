Comuni recipienti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comuni recipienti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LATTINE

Significato/Curiosita : Comuni recipienti

Mate bisogna avere a disposizione: un mate o porongo, ovvero un apposito recipiente realizzato con una zucca, oppure in legno o in metallo, che viene usato... Commons contiene immagini o altri file su lattina lattine, su ilbarattolo.org. la dimensione delle lattine: l'origine dei 33c l, su www.theguardian.com... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Comuni recipienti : comuni; recipienti; Luoghi comuni tari di riposo anche per senzatetto; Monaci cristiani comuni tari eredi di San Pacomio; Nome con cui era nota l Internazionale comuni sta; Telecomuni cazioni in tre lettere; Grave scomuni ca; recipienti per fiori; Applicato al collo di recipienti evita le colature; recipienti di pelle per liquidi; È formato da recipienti che possono essere di ceramica; I recipienti del fioraio;

