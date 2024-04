La definizione e la soluzione di 9 lettere: Comprende piatti e bicchieri. VASELLAME Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Un vaso è un contenitore aperto, usato per liquidi, solidi, o a scopo decorativo per fiori ecc. Può essere fatto con molti materiali, come la terracotta, la porcellana, la ceramica, il metallo, il legno, il vetro e la plastica. La fabbricazione e decorazione di vasi è anche una forma d'arte, sviluppatasi storicamente in aree come la Grecia antica o la Cina imperiale, ne è esempio il meiping.

vasellame m sing (pl.: vasellami)

insieme di vasi ed altri recipienti realizzati in diversi materiali, utilizzati per la mensa vasellame da tavola, vasellame d'oro

Sillabazione

va | sel | là | me

Pronuncia

IPA: /vazel'lame/

Etimologia / Derivazione

derivato di vasello

Sinonimi