È formato da recipienti che possono essere di ceramica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È formato da recipienti che possono essere di ceramica.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : VASELLAME

Significato/Curiosita : E formato da recipienti che possono essere di ceramica

"cultura della ceramica a note musicali" (musical note pottery culture o notenkopfkeramik). nella sua fase tarda è nota come "cultura della ceramica decorata... Progettato per migliorare l'acustica in alcuni tipi di edifici. con il termine vasellame vengono indicate le varie tipologie di vasi ma anche di altri recipienti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

