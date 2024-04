La Soluzione ♚ La capitale della Lettonia La definizione e la soluzione di 4 lettere: La capitale della Lettonia. RIGA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La capitale della lettonia: Riga (in lettone Riga) è la capitale della Lettonia. Situata sul Mar Baltico alla foce del fiume Daugava, è la città più grande dei Paesi baltici ed è uno dei principali centri culturali, politici ed economici della regione. Antico centro della lega anseatica, la città è gemellata con Firenze e Brema. Nel 2001 ha ospitato il Mese culturale europeo assieme a Basilea, mentre nel 2014 è stata Capitale europea della cultura affiancata alla svedese Umeå. Sostantivo Significato e Curiosità su: Riga (in lettone Riga) è la capitale della Lettonia. Situata sul Mar Baltico alla foce del fiume Daugava, è la città più grande dei Paesi baltici ed è uno dei principali centri culturali, politici ed economici della regione. Antico centro della lega anseatica, la città è gemellata con Firenze e Brema. Nel 2001 ha ospitato il Mese culturale europeo assieme a Basilea, mentre nel 2014 è stata Capitale europea della cultura affiancata alla svedese Umeå. riga ( approfondimento) f sing (pl.: righe) (architettura) (matematica) (geometria) (tecnologia) strumento a barra per misurare lunghezze (araldica) divisa; secondo alcuni araldisti si tratta di una fascia diminuita di un terzo Voce verbale riga terza persona singolare dell'indicativo presente di rigare seconda persona singolare dell'imperativo presente di rigare Sillabazione rì | ga Pronuncia IPA: /'riga/ Etimologia / Derivazione dal longobardo riga ovvero "riga" Sinonimi linea, retta, solco, striscia, traccia, rigo, tratto

( per estensione ) allineamento, fila, ordine, schieramento, serie, teoria schieramento,

allineamento, fila, ordine, schieramento, serie, teoria schieramento, (sequenza di parole) rigo, verso

rigo, verso (di serie di persone o cose) coda, incolonnamento, rango, filza

coda, incolonnamento, rango, filza regolo, righello, listello, stecca Parole derivate falsariga, righello Termini correlati rigaggio, rigare, rigate Alterati ( diminutivo ) righetta; righina; righella; righello; righettina

righetta; righina; righella; righello; righettina ( accrescitivo ) rigona

rigona (peggiorativo) rigaccia Proverbi e modi di dire stare in riga

rimettersi in riga

mettere in riga

leggere tra le righe

