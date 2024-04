La definizione e la soluzione di 9 lettere: Fa bere a bocca chiusa. CANNUCCIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: La cannuccia è uno strumento usato per bere. È un tubicino che permette di sorbire le bevande senza mettere le labbra a contatto con il contenitore.Attualmente vista la necessità di eliminare la plastica si adottano alternative di diversi materiali come la carta, il bambù, l'acciaio, il rame e la pasta.Le prime attestazioni si ritrovano già nei sigilli sumerici del terzo millennio a.C., che mostrano diverse persone utilizzare lunghe canne per bere birra da grossi recipienti. In seguito sono state ideate cannucce in paglia, mentre oggi la versione più diffusa è realizzata in plastica. Di misure molto varie a seconda dell'uso, quelle che ...

