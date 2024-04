La Soluzione ♚ Nel ginocchio La definizione e la soluzione di 7 lettere: Nel ginocchio. MENISCO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su nel ginocchio: I menischi sono delle strutture fibro-cartilaginee presenti tra le articolazioni le cui superfici non risultano congruenti tra loro (la loro forma cambia a seconda delle superfici tra le quali si trovano). Al contrario dei dischi articolari i menischi dividono solo parzialmente la cavità articolare. Negli esseri umani sono presenti nel ginocchio, nel polso, e nelle articolazioni acromioclavicolare, sterno-clavicolare e temporo-mandibolare. Negli altri animali possono essere presenti in altre articolazioni. Altre Definizioni con menisco; ginocchio; Una cartilagine del ginocchio; Va dal ginocchio al collo del piede; Cerca altre soluzioni cruciverba

