La definizione e la soluzione di 6 lettere: L antica regione con Benevento. SANNIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Lombardo

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Il Sannio (Samnium in latino, Safinim in osco) era la regione dell'Italia antica abitata dal popolo dei Sanniti (in latino Samnites, in osco Safineis) tra il VII-VI secolo a.C. e il I secolo d. C. Comprendeva buona parte dell'attuale Molise (eccetto la fascia litoranea) nonché il settore meridionale dell'Abruzzo e le aree nord-orientali della Campania, oltre a racchiudere alcune ristrette zone interne del Lazio sud-orientale e della Puglia e Basilicata nord-occidentali.

paisann f pl

femminile plurale di paisan

Sillabazione

pai | sànn

Pronuncia

IPA: /paj'zan/

Etimologia / Derivazione

vedi paisan

