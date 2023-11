La definizione e la soluzione di: In fisica è il vettore simbolico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FASORE

Significato/Curiosita : In fisica e il vettore simbolico

Utilizzati dal metodo simbolico quale comoda rappresentazione in campo complesso di grandezze fisiche reali oscillanti come, in particolare, le grandezze... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

