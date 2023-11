La definizione e la soluzione di: Cava che un tempo era adbita a prigione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LATOMIA

Significato/Curiosita : Cava che un tempo era adbita a prigione

Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Cava che un tempo era adbita a prigione : cava; tempo; adbita; prigione; Il Comune del Ragusano con la famosa cava ; Vite a testa cava ; Una sferetta cava che tintinna; Una cava di zolfo; Da essa non si cava sangue; Il tempo nella teoria della relatività; Il tempo che fu; L indica il barometro con il bel tempo ; Il tempo degli hobby; Modesta moneta d un tempo ; Una prigione per volatili; prigione per volatili; Fuggiti di prigione ; Termine gergale romanesco per la prigione ; Così è detto il sole per chi sta in prigione ;

Cerca altre Definizioni