La definizione e la soluzione di: Argilla per vasellame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TERRACOTTA

Significato/Curiosita : Argilla per vasellame

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi argilla (disambigua). l'argilla è una classe di sedimenti non litificati estremamente fini... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Argilla per vasellame : argilla; vasellame; Strumento d argilla ; Il parallelepipedo d argilla ; Materiale derivante dall argilla cotta; argilla ; Oggetti plasmati con l argilla ; Un vasellame di gran pregio; vasellame da cucina;

