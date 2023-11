La definizione e la soluzione di: C è anche a festone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ORLO

Significato/Curiosita : C e anche a festone

Sculture è solo un abbozzo. contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. il festone è un ornamento, scolpito in marmo e lavorato a stucco... Orlo: un risvolto di tessuto o altro materiale. Orlo, parte estrema di una superficie Orlo o orlatura: una pezza dell'araldica. Parte esterna del ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

