Un aeroporto londinese

Il quartoper densità di traffico del regno unito ed il terzo nell'areadopo heathrow e gatwick. nel 2018 ha avutotraffico di...

L'Aeroporto di Londra-Heathrow (IATA: LHR, ICAO: EGLL) (/hi'ro/; in inglese: London Heathrow Airport) è il principale aeroporto di Londra, dei nove complessivi che servono la capitale inglese, di cui cinque nelle immediate vicinanze: Gatwick, Luton, Southend, Stansted e London City Airport. Con i suoi 22.109.550 passeggeri transitati nel 2020 Heathrow è l'aeroporto più trafficato d'Europa e il settimo al mondo per passeggeri transitati, ma trasporta più passeggeri internazionali di ogni altro aeroporto al mondo. Lo scalo è situato a 31 km ad ovest dal centro di Londra, è dotato di due piste parallele in direzione est-ovest accanto ai terminal ed occupa una superficie di 12,14 km². L'aeroporto è di proprietà, insieme ad altri tre aeroporti del Regno Unito, dell'Heathrow Airport Holdings, società partecipata principalmente dalla spagnola Ferrovial Group, dalla Cassa Depositi e Prestiti del Québec e da GIC Private Limited, un fondo d'investimenti di Singapore. È hub di British Airways e Virgin Atlantic Airways. Secondo l'Airport Commission, una commissione indipendente guidata da Howard Davis fondata nel settembre 2012 dal governo britannico, ha presentato due opzioni su una possibile espansione di Heathrow, insieme ad una terza opzione che mostrava invece come espandere Gatwick. Il rapporto finale verrà presentato nel corso dell'estate 2015 e mostrerà come Londra, l'Inghilterra e il Regno Unito manterranno il loro status di hub mondiale, in quanto Londra ha il sistema aeroportuale più trafficato al mondo.