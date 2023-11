La definizione e la soluzione di: Spazio attrezzato per scampagnate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : AREA PICNIC

Assolutamente popolare, oltre a essere luogo d'elezione dei passatempi e delle scampagnate dei romani, fu la culla dell'a.s.roma con il suo campo di calcio. dagli... Assolutamente popolare, oltre a essere luogo d'elezione dei passatempi e delledei romani, fu la culla dell'a.s.roma con il suo campo di calcio. dagli... Con il termine picnic si identifica quel tradizionale pasto all'aperto compiuto in un contesto turistico o comunque che abbia una funzione sociale e ludica e non solamente alimentare. Ciò che lo caratterizza è il piacere del contatto con la natura e la partecipazione di più persone che provvedono a portare singolarmente il cibo che viene poi condiviso, senza avere l'ufficialità e lo sfarzo del convivio aristocratico-nobiliare. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 novembre 2023

