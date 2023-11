La definizione e la soluzione di: Parti finali dei fiumi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FOCI

Significato/Curiosita : Parti finali dei fiumi

La fontana dei quattro fiumi, o anche solo fontana dei fiumi, è una fontana artistica di roma posta al centro di piazza navona, davanti alla chiesa di... Il delta del Po è l'insieme delle diramazioni fluviali che permettono al fiume Po di sfociare nel Mare Adriatico settentrionale dopo il suo corso che inizia dal Monviso ed attraversa tutta la Pianura Padana. L'assetto idraulico recente è anche conseguenza del terremoto di Ferrara del 1570 e del taglio di Porto Viro, grande opera idraulica realizzata dalla Repubblica di Venezia nel 1604.

