Punti di sbocco

: L'assetto idraulico recente è anche conseguenza del terremoto di Ferrara del 1570 e del taglio di Porto Viro, grande opera idraulica realizzata dalla Repubblica di Venezia nel 1604. Il delta del Po è l'insieme delle diramazioni fluviali che permettono al fiume Po di sfociare nel mare Adriatico settentrionale alla fine del suo corso che inizia dal Monviso ed attraversa tutta la Pianura Padana. .

Latino: Verbo: Intransitivo: desero (vai alla coniugazione) terza coniugazione (paradigma: desero, deseris, deserui, desertum, deserere) . abbandonare, lasciare, disertare illum comitatum optimorum et clarissimorum civium desero - abbandono quella compagnia di cittadini eccellenti e illustissimi (Cicerone, Epistulae ad Atticum, liber VIII, III, 2). in ipsis periculis (eum) non solum deseruit, sed etiam oppugnavit ac prodidit - non solo (lo) abbandonò in mezzo a tali pericoli, ma per di più lo combatté e lo tradì (Cicerone, In Verrem, oratio I, 4).