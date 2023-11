La definizione e la soluzione di: Noto romanzo di Nathaniel Hawthorne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : LA LETTERA SCARLATTA

Significato/Curiosita : Noto romanzo di nathaniel hawthorne

nathaniel hawthorne (salem, 4 luglio 1804 – plymouth, 19 maggio 1864) è stato uno scrittore statunitense. visse vicino alla cerchia intellettuale dei... (salem, 4 luglio 1804 – plymouth, 19 maggio 1864) è stato uno scrittore statunitense. visse vicino alla cerchia intellettuale dei... La lettera scarlatta (The Scarlet Letter), pubblicato nel 1850, è un classico della letteratura statunitense scritto da Nathaniel Hawthorne. Ambientato nella Nuova Inghilterra puritana e retrograda del XVII secolo, il romanzo racconta la storia di Hester Prynne che, dopo aver commesso adulterio, ha una figlia di cui si rifiuta di rivelare il padre, lottando per crearsi una nuova vita di ravvedimento e dignità. Nell'insieme Hawthorne esplora i temi del legalismo, del peccato e della colpa. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 novembre 2023

