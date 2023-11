La definizione e la soluzione di: Minerale dal colore simile a quello delle unghie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ONICE

Significato/Curiosita : Minerale dal colore simile a quello delle unghie

Struttura lamellare. le unghie delle scimmie antropomorfe e di molti altri primati sono formate solamente dalla unguis (mancando la sub-unghia), mentre altri gruppi... Struttura lamellare. lescimmie antropomorfe e di molti altri primati sono formate solamente dalla unguis (mancando la sub-), mentre altri gruppi... Con il nome di onice si indicano due tipi di rocce completamente differenti: l'onice silicea normalmente di colore nero striata di bianco con composizione SiO 2 . n H 2 O, simile al calcedonio (ma non al quarzo, che è cristallino), che si trova in Brasile, Messico, e altri luoghi; e l'onice calcarea, anche detta "onice alabastrite", "onice etoca" od "onice egiziana", che è composta da CaCO 3 (è di colore bruno quella di Montaione o verde chiaro quella del Pakistan). Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 novembre 2023

