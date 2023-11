La definizione e la soluzione di: Fiume che per un lungo tratto è Bianco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NILO

Significato/Curiosita : Fiume che per un lungo tratto e bianco

fiume tartaro, che prende il nome di "canalbianco" o "canal bianco" dalla conca di canda fino alla conca di volta grimana ed è lungo 78 km. il tratto... tartaro,prende il nome di "canalbianco" o "canal" dalla conca di canda fino alla conca di volta grimana ed78 km. il... Il Nilo (in arabo , Nahr al-Nil) è un fiume africano lungo 6 852 km che attraversa otto Stati dell'Africa. Tradizionalmente è stato considerato, fino a pochi anni fa il fiume più lungo del mondo contendendo il primato della lunghezza al Rio delle Amazzoni. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 novembre 2023

