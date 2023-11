Un colpo di Sinner

Jannik(pronuncia italiana: ['jannik 'sinner]; pronuncia tedesca: ['jank 'zn]; san candido, 16 agosto 2001) ètennista italiano. talento...

Gli Smash Mouth sono un gruppo rock statunitense formatosi nel 1994 a San Jose, California. Il gruppo comprende il bassista Paul De Lisle, i chitarristi Michael Krompass e Sean Hurwitz e il batterista Randy Cooke. Lo storico cantante Steve Harwell ha lasciato il gruppo nel 2021, a causa di gravi problemi di salute, dopo 27 anni di permanenza nella formazione. I loro pezzi più noti sono Walkin' on the Sun (1997), All Star (1999) e Pacific Coast Party (2001).