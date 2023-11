La definizione e la soluzione di: La categoria degli smartphone a cui appartiene WhatsApp. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : MESSAGGISTICA

Significato/Curiosita : La categoria degli smartphone a cui appartiene whatsapp

La messaggistica istantanea è una categoria di sistemi di telecomunicazione in tempo reale in rete, tipicamente Internet o una rete locale, che permette ai suoi utilizzatori lo scambio di brevi messaggi. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 novembre 2023

