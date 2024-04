La definizione e la soluzione di 4 lettere: Una chiacchierata su WhatsApp. CHAT Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Una chat (in italiano letterale "chiacchierata") è un servizio di telecomunicazione tra due o più persone che può essere di un'ampia gamma di tipi, sia telefonici sia via Internet; ovvero quelli che i paesi di lingua inglese distinguono di solito con l'espressione online chat ("chat in linea"). Questi servizi, anche piuttosto diversi fra loro, hanno tutti in comune due elementi fondamentali: il fatto che il dialogo avvenga in tempo reale e il fatto che il servizio possa mettere facilmente in contatto anche perfetti sconosciuti, generalmente in forma essenzialmente anonima. Il "luogo" (lo spazio virtuale) in cui la chat si svolge è chiamato ...

chat ( approfondimento) f

(forestierismo) (informatica) dialogo in tempo reale tra utenti di una rete di computer

Sillabazione

lemma non sillababile

Etimologia / Derivazione

dall'inglese to chat, chiacchierare